Volley femminile - niente allarmismi | perché per l’Italia la qualificazione olimpica è alla portata

(Di martedì 14 maggio 2024)ha perso ben 10,63 punti nel ranking FIVB dopo la brutta sconfitta per 3-0 rimediata questa sera contro la Polonia. La battuta d’arresto con il massimo scarto all’esordio in Nations League è costata parecchio alle ragazze del CT Julio Velasco, che in un colpo sono hanno perso due posizioni nella graduatoria mondiale: dquinta piazza sono passate al settimo posto con 328,34 punti all’attivo, scavalcate proprio dPolonia (338,52) e finite alle spalle anche della Cina (329,65, che deve ancora debuttare nel torneo). Il ranking FIVB andrà osservato con la massima attenzione nelle prossime settimane. Al termine della fase preliminare della Nations League, infatti, si tirerà una riga e sarà proprio la classifica internazionale ad assegnare gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. In realtà quattro tagliandi, ...

Esordio amaro per la nuova Ital Volley di Josè Velasco nella Pool 1 della prima settimana della VNL femminile 2024 di Volley . All’Antalya Sports Hall le Azzurre perdono la loro partita inaugurale in tre set (26-28, 23-25, 18-21) contro la Polonia . ...

