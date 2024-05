Palio - folla in piazza per la presentazione del Cencio

(Di martedì 14 maggio 2024) Fucecchio, 14 maggio 2024 – «Che rullino i tamburi, che squillino le chiarine»: il Drappo numero 43 entra inalle 22.45. Ecco il capolavoro dell’edizione 2024 deldi Fucecchio. L’alone di mistero in una serata così carica di emozione, si scioglie quando ildipinto dall’artista Marco Neri fa ingresso inVittorio Veneto. Un’opera d’arte che condensa umanità, sensibilità e profondità d’animo. E che veicola un messaggio. "Diamoci una mossa”. E’ questo il titolo scelto per l’ambìtodi quest’anno che la contrada vincitrice tra le 12 contendenti si porterà a casa nella gara di domenica 19. «Il tema di quest’anno è significativo - ha detto dal palco l’assessore alDaniele Cei - Un omaggio all’arte nobile di donare il sangue. E’ un ...

