Penarol-Atletico Mineiro Copa Libertadores - 15-05-2024 ore 00 | 00 | formazioni ufficial - quo -e, pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ancora a punteggio pieno dopo i primi quattro turni e con sei punti di margine proprio sul Peñarol, l’avversario di giornata, all’manca un solo punto per la matematica certezza del primo posto del girone e un conseguente sorteggio più abbordabile per gli Ottavi di Finale. Con l’1-0 ottenuto in Argentina contro il Rosario InfoBetting: Scommesse Sportive e