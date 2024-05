RISULTATI | System Privilege Parte 1

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 14 maggio 2024) Idella primadi “Special:” (disponibile sul Canale Youtube della SIW) andata in scena Sabato a Cascina (PI): Vittorio Bruni w/Giulia Lucchesi batte Elia Piddu 4 Way Tornado Tag Team Match for SIW Superior Tag Team TitleBBB (Mirko Mori & Nico Inverardi) (c) battono Ammazza Eroi (Costantino & Jet) w/Asso di Cuori, Thunder Kid & Vertigo e Beer Club (Pegaso & Antonio White Knife) SIW Superior Italian ChampionshipRafael (c) batte Electra w/Alex Flash e mantiene il Titolo