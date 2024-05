Napoli - sigilli alla pizzeria dal Presidente | le mani della camorra sul food e il turismo

Figura anche un poliziotto , oggi in servizio alla stradale di Avellino, tra le cinque persone arrestate oggi nell’ambito dell’indagine del Gico del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Napoli e della DDA (pm Converso e Varone) sulle attività di ...

Arresti e sequestri per un valore di oltre 3,5 milioni di euro tra denaro, immobili e quote societarie. E, tra le imprese, come si legge sull'Ansa, anche quella che gestisce la storica pizzeria "dal Presidente", nel centro storico di Napoli. ...