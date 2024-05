Meloni | Io regina di coattonia? Vengo dal popolo e ne sono fiera

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 14 maggio 2024) La premier: "Non hanno capito che questi epiteti per me nonun insulto..." "Pesciarola, fruttivendola,di, borgatara, posso andare avanti per ore... Mi accusano di demagogia? Mi accusano di qualunque cosa. A un anno e mezzo di distanza da quandodiventata premier la gente che mi incontra mi chiama ancora Giorgia,