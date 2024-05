Premier League 2023 2024 | il Manchester City vince in casa del Tottenham e vede il titolo ad un passo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) Ilsupera l’ostacolo più grande e si avvicina a grandi passi al. I ragazzi di Pep Guardiola vincono 2-0 indel, nel match valevole per il recupero della trentaquattresima giornata della, e si riprendono la testa della classifica scavalcando l’Arsenal e portandosi ad 88 punti, due in più dei Gunners. Domenica l’ultima giornata dellacon De Bruyne e compagni che affronteranno il West Ham mentre l’Arsenal ospiterà l’Everton: il destino è tutto nelle mani delche, con una vittoria, diventerebbe campione d’Inghilterra per la decima volta nella sua storia. Con questo risultato l’Aston Villa può esultare per ...