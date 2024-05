FOTO – L’Atalanta ‘copia’ l’Inter per le finali | look quasi identico!

(Di martedì 14 maggio 2024)domani sfiderà la Juventus nella finale di Coppa Italia, poi mercoledì 22 sarà impegnata in quella di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Per l’occasione, sulle maglie avrà lo sponsor Paramount+: lo stesso cheha adottato dall’ultimo atto della scorsa Champions League e con cui ha vinto lo scudetto della seconda stella.COPIA DEL– “Paramount+ sulle maglie Atalanta nelledi Roma e Dublino. Il noto brand affiancherà la squadra atalantina nella finale di Coppa Italia e di UEFA Europa League. È stato un viaggio lungo ed impegnativo. La stagione 2023-2024 sta per volgere al termine e, anche quest’anno, sta scrivendo pagine incredibili della sua storia. Domani i nerazzurri scenderanno in campo per giocare la finale di Coppa Italia mentre ...

l’Inter ha annuncia to l’uscita di una nuova canzone in collaborazione tra Media House e Luciano Ligabue, cantante e noto tifoso nerazzurro. DEDICA SPECIALE – l’Inter attraverso i suoi profili ufficiali ha annuncia to una collaborazione con il ...

Juan Cuadrado festeggia da non protagonista con l’Inter sul campo ma anche fuori. Per il centrocampista arriva un traguardo tutto italiano. CHE ANNO! – Arrivato all’Inter nella sorpresa generale, condita anche da una dose massiccia di polemiche, ...

