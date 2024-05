(Di martedì 14 maggio 2024) All'Olimpico di Roma l'Atalantaguarda con la massima fiducia alla primasue finali, coronamento di una stagione stellare, certificata dalla super-prestazione offerta domenica serala Roma, miglior viatico dal punto di vista psicologico per avvicinarsi alla notte disotto il cielo dell'Olimpico e a quella di Europa League della prossima settimana a Dublino. Dall'altra parte c'è unantus che, raggiunto con fatica l'obiettivo minimo del pass in Champions, punta a mettersi in bacheca un trofeo per rendere meno amara un'annata incolore, condizionata dall'assenzaCoppe L'articolo proviene da Firenze Post.

Coppa Italia: l’Atalanta delle meraviglie contro la Juve di Allegri “all’ultima finale”. Diretta su Canale 5 - coppa Italia: l’Atalanta delle meraviglie contro la Juve di Allegri “all’ultima finale”. Diretta su Canale 5 - All'Olimpico di Roma l'Atalanta delle meraviglie guarda con la massima fiducia alla prima delle sue finali, coronamento di una stagione stellare, certificata dalla super-prestazione offerta domenica s ...

Le PRECEDENTI finali di COPPA ITALIA dell’Atalanta: dal 1987 al 2021 (aspettando la Juve) - Le PRECEDENTI finali di coppa ITALIA dell’Atalanta: dal 1987 al 2021 (aspettando la Juve) - Atalanta e quella Finale di coppa Italia che dal 1963 non si esce da vincenti ... La prima Atalanta del trio delle meraviglie Ilicic-Gomez-Zapata arriva all’Olimpico da favorita dove nel frattempo sta ...

Chi è Giovanni Sartori, l’uomo che ha portato il Bologna in Champions e non usa WhatsApp - Chi è Giovanni Sartori, l’uomo che ha portato il Bologna in Champions e non usa WhatsApp - Giovanni Sartori è l'uomo che ha portato il Bologna in Champions League compiendo un'altra impresa dopo quelle con Chievo e Atalanta: un dirigente vecchio ...