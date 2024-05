Atletica - Filippo Tortu e Samuele Ceccarelli sui 100 metri | bella sfida ad Asti verso gli Europei

Siamo al 12 maggio, ma per il momento l’universo dei 100 metri non è ancora decollato. Mancano meno di tre mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024 (26 luglio-11 agosto) e deve ancora scattare la scintilla nella gara regina dell’ Atletica leggera. ...

Buone sensazioni per Filippo Tortu che nel suo avvicinamento a Parigi 2024 si è messo in evidenza in Florida correndo i 100 metri con il proprio personale stagionale: 10"11. Adesso, attesa per il raduno azzurro a Miami e poi per le "World Relays" ...