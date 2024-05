Fedez e i sospetti sui pagamenti agli ultras - l’inchiesta sul pestaggio a Iovino si allarga | i dubbi sul servizio di bodyguard

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 14 maggio 2024) Sui rapporti anche di natura economica trae glidel Milan considerati a lui più vicini sono in corso accertamenti da parte della procura di Milano. Il rapper è già indagato in concorso per rissa, lesioni e percosse nelsula Christian, il personal trainer che lo scorso aprile sarebbe stato picchiato in una sorta di spedizione punitiva davanti a casa sua in via Traiano a Milano. Tra i diversi aspetti da chiarire secondo gli inquirenti, c’è quello relativo a presunti rapporti economici trae gli ultrà milanisti, tra cui Christian Rosiello. Se da un lato glidella Curva Sud hanno tentato di prendere le distanze dal rapper, dall’altro il sospetto degli inquirenti è che questi ricevano dei compensi per svolgere un ...