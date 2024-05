Intensa perturbazione | attese forti piogge e temporali tra Mercoledì e Giovedì 15-16 Maggio

Instabilità climatica in Italia: previsioni meteo turbolente per il fine settimana - Instabilità climatica in Italia: previsioni meteo turbolente per il fine settimana - Il clima in Italia continua a mostrare segni di instabilità. Nei prossimi giorni, si prevede il ritorno di piogge e temporali, in particolare al Nord. Questo fenomeno meteorologico è dovuto all'influe ...

Due giorni di pioggia intensa. Sul Lario è allerta arancione - Due giorni di pioggia intensa. Sul Lario è allerta arancione - Si prospettano quarantotto ore impegnative causa maltempo. La Protezione civile regionale ha emesso una tripla allerta meteo per il Lario e le Prealpi Occidentali legata al rischio di dissesto idrogeo ...

Meteo previsioni in Veneto e Fvg, ondata di maltempo in arrivo: nelle prossime 48 ore temporali e nubifragi. Calano le temperature, raffiche di vento - Meteo previsioni in Veneto e Fvg, ondata di maltempo in arrivo: nelle prossime 48 ore temporali e nubifragi. Calano le temperature, raffiche di vento - Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: un'intensa ondata di maltempo di matrice autunnale, originata dall'Atlantico, inizierà a farsi sentire su gran parte ...