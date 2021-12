Calcio | Conference League 2021 | la Roma supera 3-2 il CSKA Sofia e chiude in testa il girone

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Sicon una vittoria il commino dellanel gruppo C di, con la formazione allenata da Josè Mourinho che ha sconfitto per 3-2 in trasferta il, al termine di una partita subito in discesa e sbloccata al 15? dalla rete di un Tammy Abraham, su assist di Rick Karsdorp. Ilha allora iniziato a spingere, costringendo i giallo-rossi a commettere due falli che hanno portato a cartellini gialli, con la formazione capitolina che ha poi raddoppiato al 34? a seguito della rete di Borja Mayoral, approfittando del suggerimento di un ottimo Matias Vina. Nella ripresa ecco il 3-0, siglato al 53? ancora da Abraham, con i bulgari che si sono poi fatti forza, cominciando a pungere in fase offensiva e segnando due reti con Hamza Catakovic al 75? ...

