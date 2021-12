Martina | morta di Covid a 14 anni | perché non ha potuto vaccinarsi | uno schiaffo ai deliri no-vax

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) E una storia atroce quella di. Che deve far riflettere i no vax. Dopo più di un mese di agonia, infatti, èoggi 8 dicembre, poco dopo mezzogiorno, nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale Salesi di Ancona, la quattordicenne che era stata ricoverata dopo che aveva accusato una grave insufficienza respiratoria legata a un'infezione da. Da quanto si è appreso,era nata con una sindrome genetica rarissima e duefa era stata sottoposta a un trapianto di reni, quindi si trovava in una situazione di immuno-soppressione farmacologica che non le consentiva di essere vaccinata contro il coronavirus. Il primo novembre scorso la ragazzina aveva accusato 41 di febbre ed era stata ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni cliniche sono andate progressivamente ...