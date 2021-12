Covid, contagi nel balletto della Scala: Bayadère a rischio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Salgono i contagi nel corpo di ballo della Scala di Milano. Alla ballerina e alle due comparse risultate positive al Covid - 19 la settimana scorsa ora si sono aggiunti un ballerino, due maitre e due ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 dicembre 2021) Salgono inel corpo di ballodi Milano. Alla ballerina e alle due comparse risultate positive al- 19 la settimana scorsa ora si sono aggiunti un ballerino, due maitre e due ...

Advertising

petergomezblog : Covid, report degli ospedali sentinella: “Crescono No vax in intensiva (+32%), calano i vaccinati (-33%)”. Nuovo ba… - Agenzia_Ansa : Covid, c'è un nuovo boom contagi in Veneto, con un balzo di 3.516 in un giorno. E' il dato più alto dall'inizio del… - ladyonorato : A causa del #greenpass in Belgio, sono esplosi i contagi. Lo dicono gli esperti e le autorità sanitarie del Belgio… - ElVengadorDelF5 : RT @Adnkronos: #Covid oggi Francia, 61.340 contagi: nuovo record. - paceinguerra : RT @Adnkronos: #Covid oggi Francia, 61.340 contagi: nuovo record. -