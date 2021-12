Valeria Satta, perché Maya di Capoterra non è stata indagata (Di martedì 7 dicembre 2021) Il caso di Roberto Cazzaniga, messo alla luce da “Le Iene”, vede la truffatrice Valeria Satta non indagata, colei che si è finta Maya per 15 anni. Valeria Satta, è una donna che per 15 anni avrebbe truffato il pallavolista Roberto Cazzaniga, fingendosi un’altra donna. Il personaggio da lei creato per truffare Cazzaniga sarebbe stata Maya, una modella malata di cuore che viveva a Milano. Satta in questi hanno ha ricevuto dal pallavolista, tramite regali e auto, un totale di 700mila euro. POTREBBE INTERESSARTI: Le Iene, anticipazioni: intervistato l’uomo della molestia alla giornalista Valeria SattaLa donna per depistare l’uomo gli mandava delle foto della modella brasiliana di Victoria ... Leggi su ck12 (Di martedì 7 dicembre 2021) Il caso di Roberto Cazzaniga, messo alla luce da “Le Iene”, vede la truffatricenon, colei che si è fintaper 15 anni., è una donna che per 15 anni avrebbe truffato il pallavolista Roberto Cazzaniga, fingendosi un’altra donna. Il personaggio da lei creato per truffare Cazzaniga sarebbe, una modella malata di cuore che viveva a Milano.in questi hanno ha ricevuto dal pallavolista, tramite regali e auto, un totale di 700mila euro. POTREBBE INTERESSARTI: Le Iene, anticipazioni: intervistato l’uomo della molestia alla giornalistaLa donna per depistare l’uomo gli mandava delle foto della modella brasiliana di Victoria ...

