(Di martedì 7 dicembre 2021) Desta un po’ di preoccupazione la cantante , non manca chi ironizza. A 87 anni e oltre 100 dischi pubblicati,è sicuramente una delle artiste più longeve e amate della musica italiana. Interprete di tanti brani di successo, è nota per la sua lunga storia d’amore con Gino Paoli, ma anche per alcune sue uscite anche recenti che sono diventate in qualche modo iconiche. (screenshot video)La cantante, infatti, nel giro di questi ultimi anni si è lasciata sfuggire alcune considerazioni che hanno destato molta ironia da parte dei suoi fan. Dall’ammissione di essere una consumatrice di droghe leggere (“Fumo canne da 55 anni, mi servono badanti che sappiano rollare”) alla nefasta profezia di Natale, lafa sempre discutere. Leggi anche ->contro Miguel ...

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo invitati ci sono poi anche il ballerino Roberto Bolle , il tenore Placido Domingo, il compositore Fabio Vacchi, i cantantie Marracash.Tante, poi, le personalità del mondo dello spettacolo e della moda come Plácido Domingo, Roberto Bolle, Giorgio Armani (che porterà ospiti ancora misteriosi),scortata da Marracash, ...Lunga, lunghissima lista di vip presenti per la prima del Macbeth che torna in presenza alla Scala di Milano. Oltre al presidente della Repubblica, ...Desta un po' di preoccupazione la cantante Ornella Vanoni, brutta caduta in treno e impegni annullati, non manca chi ironizza.