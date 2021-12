Monza, una nuova stella per puntare alla A: a un passo Ramirez (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoInfilata una serie di risultati positivi e risalita la classifica, il Monza sta per farsi in anticipo un regalo di Natale. La società brianzola, come riferito da Gianluca Di Marzio, sarebbe a un passo dall’accordo con lo svincolato Gaston Ramirez, reduce dall’esperienza nel massimo campionato con la Sampdoria. L’uruguaiano firmerà un contratto fino al 2022 e già domani dovrebbe essere a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa. Tra due giornate, il Monza sarà di scena al “Ciro Vigorito” per affrontare il Benevento di Fabio Caserta. Un confronto d’alta classifica che potrebbe arricchirsi di un’altra stella. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoInfilata una serie di risultati positivi e risalita la classifica, ilsta per farsi in anticipo un regalo di Natale. La società brianzola, come riferito da Gianluca Di Marzio, sarebbe a undall’accordo con lo svincolato Gaston, reduce dall’esperienza nel massimo campionato con la Sampdoria. L’uruguaiano firmerà un contratto fino al 2022 e già domani dovrebbe essere a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa. Tra due giornate, ilsarà di scena al “Ciro Vigorito” per affrontare il Benevento di Fabio Caserta. Un confronto d’alta classifica che potrebbe arricchirsi di un’altra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Monza, una nuova stella per puntare alla A: a un passo #Ramirez ** - AndreaEttori : @RenatoAvv una sola differenza. A Monza Hamilton era stato applaudito perchè 'maturo' nel tagliare, mente a #Jeddah… - History61186776 : ??Il primo #tram elettrico entra in funzione. Congiunge #Milano con #Monza e ha una velocità di 20-25 km orari. Semp… - AnStorti : @YvanGoSlow24 Il punto è mandarlo nel contesto giusto. A empoli ha una squadra giovane, che gioca a calcio e sa svi… - Teo__Visma : @cesare94305354 @TommasoTurci Ciao Cesare, numericamente forse servirebbe, ma non ho idea di quello che faranno. S… -