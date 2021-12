Meteo, condizioni climatiche più stabili in tutta Italia: le previsioni (Di martedì 7 dicembre 2021) Meteo, condizioni climatiche più stabili in tutta Italia anche se le temperature continuano ad essere in calo: le previsioni di oggi. Cielo sereno (Pixabay)L’Italia è stretta dalla morsa del freddo con venti artici che soffiano sulla penisola. Nel corso della giornata di oggi ci sarà un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche anche se le temperature continueranno a scendere. Nelle varie regioni il cielo sarà infatti sereno o comunque poco nuvoloso. Al Nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. In serata però il tempo potrebbe peggiorare al Nordovest con neve in collina. Siamo anche su Telegram: seguici per ... Leggi su vesuvius (Di martedì 7 dicembre 2021)piùinanche se le temperature continuano ad essere in calo: ledi oggi. Cielo sereno (Pixabay)L’è stretta dalla morsa del freddo con venti artici che soffiano sulla penisola. Nel corso della giornata di oggi ci sarà un netto miglioramento delleatmosferiche anche se le temperature continueranno a scendere. Nelle varie regioni il cielo sarà infatti sereno o comunque poco nuvoloso. Al Nord la giornata sarà caratterizzata da generalidi bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. In serata però il tempo potrebbe peggiorare al Nordovest con neve in collina. Siamo anche su Telegram: seguici per ...

Advertising

DPCgov : ?? Martedì #7dicembre ??? Ancora temporali in Sicilia, venti di burrasca e mareggiate anche in Puglia, Basilicata e… - DPCgov : ????? Temporali, venti molto forti e mareggiate al Centro-Sud. ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #2dicembre, su Lazio, Ca… - OdVEspertiPC : RT @DPCgov: ?? Martedì #7dicembre ??? Ancora temporali in Sicilia, venti di burrasca e mareggiate anche in Puglia, Basilicata e Calabria ????… - LuceverdeRadio : ???? #Treni #Maltempo Linea Messina Palermo ?? Traffico rallentato per un guasto alla linea a seguito di condizioni… - CMezzanego : RT @DPCgov: ?? Martedì #7dicembre ??? Ancora temporali in Sicilia, venti di burrasca e mareggiate anche in Puglia, Basilicata e Calabria ????… -