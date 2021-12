Can Yaman Mania Tour, svelata la seconda tappa: ecco tutti i dettagli (Di martedì 7 dicembre 2021) Sui canali social ufficilali del Can Yaman Mania è stata resa nota dove si terrà la seconda tappa del Tour per incontrare l’attore turco Il momento tanto atteso è arrivato! Nelle scorse ore sui canali social ufficiali di Can Yaman è stata svelata dove si terrà la seconda tappa del Can Yaman Mania Tour. Nei giorni scorsi, l’attore turco aveva fatto crescere l’hype creando un indovinello per la community che doveva scoprire dove sarebbe stata. Oggi con un post, l’attore ha deciso di rivelare tutto dando appuntamento nel giorno e nell’ora indicati. Nella pagina ufficiale della fragranza è stato scritto: “l’appuntamento è a Roma, sabato 11 dicembre dalle ore 15:00 presso COIN EXCELSIOR, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Sui canali social ufficilali del Canè stata resa nota dove si terrà ladelper incontrare l’attore turco Il momento tanto atteso è arrivato! Nelle scorse ore sui canali social ufficiali di Canè statadove si terrà ladel Can. Nei giorni scorsi, l’attore turco aveva fatto crescere l’hype creando un indovinello per la community che doveva scoprire dove sarebbe stata. Oggi con un post, l’attore ha deciso di rivelare tutto dando appuntamento nel giorno e nell’ora indicati. Nella pagina ufficiale della fragranza è stato scritto: “l’appuntamento è a Roma, sabato 11 dicembre dalle ore 15:00 presso COIN EXCELSIOR, ...

