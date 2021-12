A Sanremo c'è tutto, ma poco indie e rock. E rap che confina col pop (Di martedì 7 dicembre 2021) Il cast dell’edizione 2022 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, annunciato sabato sera al Tg1 da Amadeus per evitare, come successo negli ultimi anni, sgraditi spoiler, è stato accolto benissimo... Leggi su feedpress.me (Di martedì 7 dicembre 2021) Il cast dell’edizione 2022 del Festival della Canzone Italiana di, annunciato sabato sera al Tg1 da Amadeus per evitare, come successo negli ultimi anni, sgraditi spoiler, è stato accolto benissimo...

Advertising

CoralineVDET : RT @namelessn4na: d’altronde c’è chi ci prova sette volte ad andare a sanremo senza vincere e chi invece arriva la prima volta, porta una c… - mannaggiaaa : Io per Sanremo o chiudo tutto o mi viene la gastrite nervosa. #amemici20 - martinisiimma : RT @namelessn4na: d’altronde c’è chi ci prova sette volte ad andare a sanremo senza vincere e chi invece arriva la prima volta, porta una c… - RosannaAmbruosi : RT @evvovemio: per la settimana di sanremo farò una big fancam per sg e spammeró solo quella ovunque deve proprio arrivare a chiunque in tu… - loudkidreb : RT @namelessn4na: d’altronde c’è chi ci prova sette volte ad andare a sanremo senza vincere e chi invece arriva la prima volta, porta una c… -