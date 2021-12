Ue verso ok a nucleare e gas come fonti green (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'Ue va verso l'inserimento degli investimenti in nucleare e gas nella lista delle attività economiche sostenibili, la tassonomia verde. La decisione è attesa a giorni, nell'Ecofin di domani gli Stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'Ue val'inserimento degli investimenti ine gas nella lista delle attività economiche sostenibili, la tassonomia verde. La decisione è attesa a giorni, nell'Ecofin di domani gli Stati ...

Advertising

GilardiNad : RT @serenel14278447: ULTIM'ORA 14.21 L’Unione Europea verso l’ok a nucleare e gas come fonti green - fisco24_info : Ue verso ok a nucleare e gas come fonti green: Decisione su tassonomia a giorni. Canfin, è momento di decidere - MaxSaltori : RT @LaStampa: L’Unione Europea verso l’ok a nucleare e gas come fonti green - LaStampa : L’Unione Europea verso l’ok a nucleare e gas come fonti green - Contextogeo : RT @LaStampa: L’Unione Europea verso l’ok a nucleare e gas come fonti green -