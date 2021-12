“Prima” della Scala, a Bollate la diretta in teatro (Di lunedì 6 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Anche LaBolla di Bollate martedì sera avrà la diretta dalla Scala. Bollate per il secondo anno partecipa al grande evento, la “Prima” del teatro alla Scala: martedì 7 dicembre, presso il teatro LaBolla, sarà possibile assistere alla diretta di “Macbeth” di Giuseppe Verdi, scelta dal Maestro Chailly per la serata inaugurale della stagione operistica. Come tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 6 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Anche LaBolla dimartedì sera avrà ladallaper il secondo anno partecipa al grande evento, la “” delalla: martedì 7 dicembre, presso ilLaBolla, sarà possibile assistere alladi “Macbeth” di Giuseppe Verdi, scelta dal Maestro Chailly per la serata inauguralestagione operistica. Come tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

FBiasin : La prima foto è (anche) merito della seconda. Gran bel gruppo questa #Inter. - AmiciUfficiale : La prima cantante ad esibirsi nella GARA CANTO è Aisha che si mette in gioco con 'Man Down'! Cosa ne pensate della… - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? SORPASSO alla MILANESE Le notizie ?? - Linkiesta : A Milano crescono le professioni della cultura Il capoluogo lombardo è la prima città in Italia per incidenza dell… - ohitsjustAle : RT @andrea_zuddas: Quindi Calenda, eletto in UE coi voti del PD, si è prima candidato sindaco di Roma contro il PD e ora vobbe andare a Mon… -