Libero dà le percentuali scudetto: Inter 30%, Napoli e Atalanta 25% e Milan 20% (Di lunedì 6 dicembre 2021) Su Libero, Tommaso Lorenzini analizza le percentuali di possibilità che hanno le prime quattro squadre in classifica di vincere lo scudetto. Sono così ripartite: 30% all’Inter, 25% al Napoli e all’Atalanta e 20% al Milan. L’Inter è favorita perché i suoi giocatori sono già abituati a lottare per lo scudetto, inoltre, con Inzaghi hanno migliorato il gioco rispetto a Conte. Inoltre ha una rosa profonda e può fronteggiare meglio infortuni e Covid. Al Napoli viene attribuito il 25% di possibilità di vittoria. “perché i fenomeni di Spalletti prima o poi rientreranno, la qualità delle riserve c’è (Mertens su tutti) e, in un campionato con avversarie modeste come il nostro, è una garanzia. Cosa manca allora a Luciano? La ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Su, Tommaso Lorenzini analizza ledi possibilità che hanno le prime quattro squadre in classifica di vincere lo. Sono così ripartite: 30% all’, 25% ale all’e 20% al. L’è favorita perché i suoi giocatori sono già abituati a lottare per lo, inoltre, con Inzaghi hanno migliorato il gioco rispetto a Conte. Inoltre ha una rosa profonda e può fronteggiare meglio infortuni e Covid. Alviene attribuito il 25% di possibilità di vittoria. “perché i fenomeni di Spalletti prima o poi rientreranno, la qualità delle riserve c’è (Mertens su tutti) e, in un campionato con avversarie modeste come il nostro, è una garanzia. Cosa manca allora a Luciano? La ...

