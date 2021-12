Inter, Correa dopo l’infortunio: «Sto già pensando a riprendermi» (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’attaccante argentino dell’Inter Joaquin Correa ha parlato così dopo l’ufficialità del suo infortunio Tramite il proprio profilo social l’attaccante dell’Inter Joaquin Correa ha parlato ai tifosi nerazzurri tranquillizzandoli sul suo rientro tempestivo in campo. POST SOCIAL – «Sto già pensando a riprendermi e tornare col gruppo. Grazie a tutti per i messaggi. Ci vediamo presto!». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’attaccante argentino dell’Joaquinha parlato cosìl’ufficialità del suo infortunio Tramite il proprio profilo social l’attaccante dell’Joaquinha parlato ai tifosi nerazzurri tranquillizzandoli sul suo rientro tempestivo in campo. POST SOCIAL – «Sto giàe tornare col gruppo. Grazie a tutti per i messaggi. Ci vediamo presto!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

