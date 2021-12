GFVip, ‘non vedo l’ora di uscire di qua’: Alex lascerà il programma? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella casa del GF Vip, Alex Belli sembra diventato insofferente, soprattutto dopo tutto quello che è accaduto con Soleil nella casa, e con Delia – sua moglie – fuori dal reality show. LEGGI ANCHE: — GFVip, Alex a Soleil: ‘stanotte abbiamo rotto il letto’. Cosa è successo https://twitter.com/buongiornissim8/status/1467618122223996929In una discussione con Miriana Trevisan, Alex Belli ha confessato il suo attuale stato d’animo e i suoi desideri: “Non vedo l’ora di uscire, devo tornare alla mia vita, ai miei progetti, alla mia società, ai ragazzi che lavorano con me, devo tornare a lei, questa non è la mia realtà”. https://twitter.com/LightWitch89/status/1467617245706784769Per quanto riguarda Soleil invece, l’attore ha parlato di un magnetismo che vorrebbe ... Leggi su funweek (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella casa del GF Vip,Belli sembra diventato insofferente, soprattutto dopo tutto quello che è accaduto con Soleil nella casa, e con Delia – sua moglie – fuori dal reality show. LEGGI ANCHE: —a Soleil: ‘stanotte abbiamo rotto il letto’. Cosa è successo https://twitter.com/buongiornissim8/status/1467618122223996929In una discussione con Miriana Trevisan,Belli ha confessato il suo attuale stato d’animo e i suoi desideri: “Nondi, devo tornare alla mia vita, ai miei progetti, alla mia società, ai ragazzi che lavorano con me, devo tornare a lei, questa non è la mia realtà”. https://twitter.com/LightWitch89/status/1467617245706784769Per quanto riguarda Soleil invece, l’attore ha parlato di un magnetismo che vorrebbe ...

