Sofia Goggia raddoppia: a Lake Louise è ancora d’oro in discesa libera del Mondo, a Lake Lo doppietta in discesa libera (Di domenica 5 dicembre 2021) È sempre più azzurro il cielo sopra Lake Louise. A squarciare le nubi canadesi ci ha pensato Sofia Goggia che si è aggiudicata la seconda discesa libera stagionale conquistando così la tredicesima vittoria in Coppa del Mondo. Un’affermazione che ha un significato particolare per la finanziera orobica che era rimasta particolarmente sorpresa dall’ampio distacco inflitto alla avversarie nella prima prova dell’anno. Dubbi che la 29enne bergamasca ha saputo fugare immediatamente con una prestazione maiuscola che le ha consentito di distanziare di ottantaquattro centesimi una rediviva Breezy Johnson. Brava a difendersi nella prima parte di scorrimento, la campionessa olimpica ha iniziato a far la differenza non appena la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 dicembre 2021) È sempre più azzurro il cielo sopra. A squarciare le nubi canadesi ci ha pensatoche si è aggiudicata la secondastagionale conquistando così la tredicesima vittoria in Coppa del. Un’affermazione che ha un significato particolare per la finanziera orobica che era rimasta particolarmente sorpresa dall’ampio distacco inflitto alla avversarie nella prima prova dell’anno. Dubbi che la 29enne bergamasca ha saputo fugare immediatamente con una prestazione maiuscola che le ha consentito di distanziare di ottantaquattro centesimi una rediviva Breezy Johnson. Brava a difendersi nella prima parte di scorrimento, la campionessa olimpica ha iniziato a far la differenza non appena la ...

