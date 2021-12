LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: difesa Russa come nella quarta partita, il campione devia alla terza mossa (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi 13:41 9. O-O L’arrocco corto è la mossa più naturale, e probabilmente anche la migliore. 13:39 8… Ad6 è stata giocata. La terza scelta, in sostanza, che a questi LIVElli non è mai approdata. 13:37 Poche le partite giocate con quest’impianto, che in genere porta dritto alla patta. Fino alla sesta del Nero ci sono centinaia di esempi (anzi, si va ben oltre i 1000), e un po’ tutti l’hanno usata quella variante. Compresi Carlsen e Nepo. Questa, in termine tecnico, è la variante simmetrica dell’attacco moderno. 13:35 7… Cxd2 8. Axd2. 13:34 7. Cd2. In questa linea è tutto fuorché la variante principale. Tra poco vi spiegheremo nei dettagli. 13:33 ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:41 9. O-O L’arrocco corto è lapiù naturale, e probabilmente anche la migliore. 13:39 8… Ad6 è stata giocata. Lascelta, in sostanza, che a questilli non è mai approdata. 13:37 Poche le partite giocate con quest’impianto, che in genere porta drittopatta. Finosesta del Nero ci sono centinaia di esempi (anzi, si va ben oltre i 1000), e un po’ tutti l’hanno usata quella variante. Compresie Nepo. Questa, in termine tecnico, è la variante simmetrica dell’attacco moderno. 13:35 7… Cxd2 8. Axd2. 13:34 7. Cd2. In questa linea è tutto fuorché la variante principale. Tra poco vi spiegheremo nei dettagli. 13:33 ...

