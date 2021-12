Insoliti fossili di un branco di 11 dinosauri scoperti in Italia!

Leggi su curiosauro

(Di domenica 5 dicembre 2021) Singoli resti disono stati trovati in tutta Italia dal 1990, ma la scoperta di più scheletri in un’unica posizione è stata significativa. I paleontologi hanno trovato lo scheletro di un dinosauro più grande e completo mai visto prima. Oltre a questo, sono presenti anche altri resti: si stima di undi almento 11! Federico Fanti, professore e ricercatore all’Università di Bologna, ha affermato che l’Italia non è famosa per i, e averne trovato un’intera mandria in un unico posto rappresenta davvero una scoperta importantissima. I resti sono stati identificati come appartenenti alla specie Tethyshadros insularis, che vagava per la terra circa 80 milioni di anni fa.resti dinosauro in Italia – curiosauro.itUbicazione e tipologia In ...