Cuadrado-Dybala | la Juve batte il Genoa 2-0

(Di domenica 5 dicembre 2021) Lantus raccoglie la seconda vittoria consecutiva,ndo 2-0 ilall’Allianz Stadium. Gara dominata dai bianconeri, che hanno controllato il possesso palla, costruendo moltissime occasioni da gol, contro unnon pervenuto a Torino, ma bravo a tenere in bilico il match fino alla fine.in vantaggio al 9? con, con un grandissimo gol del colombiano direttamente da calcio d’angolo.che spreca tantissimo, con De Ligt, Bernardeschi e Morata, non chiudendo la gara. Ilnella ripresa alza un po’ il pressing, ma non si rende mai pericoloso dalle parti di Szcz?sny. Alla fine, al minuto 82 èa trovare il raddoppio, al termine di un bellissimo triangolo con Bernardeschi e trovando la rete con un ...

GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveGenoa 2-0: una magia da corner di Cuadrado e l'acuto di Dybala regalano il secondo successo di… - SkySport : JUVENTUS-GENOA 2-0 Risultato finale ? ? #Cuadrado (9') ? #Dybala (82') ?? - romeoagresti : Al triplice fischio di #JuveAtalanta solo 5 giocatori bianconeri vanno sotto la curva: Bonucci, Dybala, Cuadrado, De Ligt e Szczesny ?? - SilviaPrato1 : RT @Chicca141002: Segnamo poco...ma ho visto un gran bel gioco...insomma #Allegrismo prima maniera...con gran gol di #Cuadrado prima e di #… - ghizmo78 : #Dybala ha detto che quello di #Cuadrado doveva essere un cross… Beh allora era un bel cross di merda! ?? #JuveGenoa #jvtblive -

Ultime Notizie dalla rete : Cuadrado Dybala

La rete che sblocca il match arriva ad inizio gara e porta la firma di, mentre èa chiudere il conto nella ...Apre le marcature una perla disu calcio d'angolo, chiudenel finale: nel mezzo una serie di errori davanti alla porta (sopratutto di Morata) e una serie di grandi parate di Sirigu. ...Un gol olimpico di Cuadrado (il secondo in due giorni dopo Calhanoglu) e il sinistro magico di Dybala bastano alla Juventus per infrangere le difese del Genoa, conquistare tre punti che valgono il ...I bianconeri giocano contro un Grifone impresentabile (zero tiri in porta) e sprecano almeno altre cinque occasioni da gol. Battibecco tra Allegri e Morata ...