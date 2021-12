Combatti la stanchezza con questi 5 modi naturali efficacissimi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 5 dicembre 2021) In assenza di malattie vere e proprie, a volte per stare meglio basta seguire alcune semplici regole di vita. Qui te ne indichiamo sei che possono darti una mano e sentirti più vitale ed energico. Uno. Dormire di più Molti di noi sono indotti dai ritmi della vita moderna a togliere ore al sonno, magari perché hanno una scadenza di lavoro da rispettare o perché devono studiare per un esame all’università. La cosa però può facilmente rivelarsi controproducente, perché dormire meno del necessario può causare letargia, cattivo umore e, non esattamente le condizioni ideali per affrontare situazioni di stress. Anche se il numero di ore di sonno necessarie al riposo può variare da persona a persona, gli esperti in genere raccomandano di non scendere sotto le sette ore per notte: per conservare la sensazione di benessere e per la salute in generale. Se avete ...