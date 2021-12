Volley maschile, Superlega 2021/2022: Verona torna a vincere, Ravenna cede in quattro set (Di sabato 4 dicembre 2021) Verona Volley rialza la testa, e dopo la sconfitta in casa di Modena conquista una grandissima vittoria casalinga in quattro set (25-16, 25-17, 22-25, 25-20) contro Consar RCM Ravenna nel match valido per la decima giornata della Superlega 2021/2022. Primi due set dominati dai padroni di casa, che cedono nel terzo set ma recuperano alla grande nell’ultimo parziale. CALENDARIO 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Subito partenza a tutta di Verona che si porta sul 3-0 e allunga successivamente sul 6-1. Dopo un botta e risposta tra le due squadre, i padroni di casa scappano ancora via con quattro punti ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021)rialza la testa, e dopo la sconfitta in casa di Modena conquista una grandissima vittoria casalinga inset (25-16, 25-17, 22-25, 25-20) contro Consar RCMnel match valido per la decima giornata della. Primi due set dominati dai padroni di casa, che cedono nel terzo set ma recuperano alla grande nell’ultimo parziale. CALENDARIO 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Subito partenza a tutta diche si porta sul 3-0 e allunga successivamente sul 6-1. Dopo un botta e risposta tra le due squadre, i padroni di casa scappano ancora via conpunti ...

Advertising

sportface2016 : #Volley maschile, #Superlega 2021/2022: #Verona torna a vincere, #Ravenna cede in quattro set - News_24it : SABAUDIA - Dopo il turno di riposo l’Opus Sabaudia torna in campo per giocarsi la nona giornata del campionato di p… - LaNotiziaQuoti : Il match è in programma domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 15.30 #Volley #sirsafetyperugia… - Flavio17063310 : RT @SkySport: VOLLEY MONDIALE MASCHILE PER CLUB Dall'8 all'11 dicembre ? MONDIALE FEMMINILE PER CLUB Dal 15 al 19 dicembre ? Su Sky Sport U… - VBSM__ : Oggi contro il forte Viadana, Campionato Nazionale di Pallavolo Maschile serie 'B' ore 18,30 Viadana (MN) vs AMA (R… -