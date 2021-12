Ultime Notizie Roma del 04-12-2021 ore 11:10 (Di sabato 4 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in consiglio dei ministri salta l’idea di introdurre un contributo di solidarietà a carico dei redditi più alti per far fronte al rincaro delle bollette contrario i partiti del centrodestra Italia viva incomprensibile lo so draghi dei ministri renziani dice il PD i sindacati pensano lo sciopero generale in questo momento sarebbe sbagliato avverte Confindustria lo stanziamento contro il caro bolletta in manovra salirà tuttavia di circa 800 milioni in consiglio dei ministri si è discusso anche sull’ipotesi di un taglio una tantum dei contributi nel 2022 concentrato sui lavoratori sotto i €35000 di reddito all’intervento sarebbe dedicato un miliardo e mezzo voltiamo pagina l’Italia promossa da pixel agenzia alza il Rating a bbb meno a BB con Outlook stabile parla di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in consiglio dei ministri salta l’idea di introdurre un contributo di solidarietà a carico dei redditi più alti per far fronte al rincaro delle bollette contrario i partiti del centrodestra Italia viva incomprensibile lo so draghi dei ministri renziani dice il PD i sindacati pensano lo sciopero generale in questo momento sarebbe sbagliato avverte Confindustria lo stanziamento contro il caro bolletta in manovra salirà tuttavia di circa 800 milioni in consiglio dei ministri si è discusso anche sull’ipotesi di un taglio una tantum dei contributi nel 2022 concentrato sui lavoratori sotto i €35000 di reddito all’intervento sarebbe dedicato un miliardo e mezzo voltiamo pagina l’Italia promossa da pixel agenzia alza il Rating a bbb meno a BB con Outlook stabile parla di ...

