Mamma e figlia: la storia continua (Di sabato 4 dicembre 2021) «Siamo delle “uome”, una stirpe di donne combattive. Siamo considerate delle femministe e questa definizione l’abbiamo conquistata sul campo». Silvia Venturini Fendi, Direttore Artistico Accessori e Uomo della maison romana, racconta con orgoglio il percorso fatto dalla sua famiglia tutta al femminile. Una lunga chiacchierata con le donne della stirpe Fendi che continuano la storia della casa di moda italiana famosa in tutto il mondo. Silvia Venturini Fendi a Palazzo della Civiltà Italiana, a Roma. Leggi anche › Fendi x Skims, in arrivo la capsule collection griffata di Kim Kardashian Moda e femminismo «Già cent’anni fa, quando ha fondato l’azienda, mia nonna è riuscita a dimostrare che si può lavorare e anche essere madre di cinque figli. La ... Leggi su iodonna (Di sabato 4 dicembre 2021) «Siamo delle “uome”, una stirpe di donne combattive. Siamo considerate delle femministe e questa definizione l’abbiamo conquistata sul campo». Silvia Venturini Fendi, Direttore Artistico Accessori e Uomo della maison romana, racconta con orgoglio il percorso fatto dalla sua famiglia tutta al femminile. Una lunga chiacchierata con le donne della stirpe Fendi cheno ladella casa di moda italiana famosa in tutto il mondo. Silvia Venturini Fendi a Palazzo della Civiltà Italiana, a Roma. Leggi anche › Fendi x Skims, in arrivo la capsule collection griffata di Kim Kardashian Moda e femminismo «Già cent’anni fa, quando ha fondato l’azienda, mia nonna è riuscita a dimostrare che si può lavorare e anche essere madre di cinque figli. La ...

Advertising

poliziadistato : Parma, a causa di un temporale una signora lascia l'anziana mamma in auto per ritirare prescrizioni mediche. Solo p… - immamasiero1 : @GabrieleAlex @Antonel03057053 Lei si permette parlare di Lulù ma che si vergogni ha una figlia straviziata e maleducata come la mamma - frostyelevenn : poi chissà quanti valori ha la figlia di monse con una mamma del genere. Naso rifatto a 12 anni e foto da calendario, vergogna #gfvip - gistweeting : @ultrammoon Mamma e figlia mi facevano morire quando andavano dalla d’urso ???? - gianmariagfvip6 : @dicaniomatteo poverina la figlia ha una mamma che invece di insegnargli ad amare i suoi difetti che poi non era ma… -