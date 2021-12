Griglia di partenza F1 | GP Arabia Saudita 2021 | risultati e classifica qualifiche Sainz esce in Q2

(Di sabato 4 dicembre 2021) Il Mondiale F1vedrà culminare domani, domenica 5 dicembre, il fine settimana del GP dell’, con la gara di Jeddah che sarà valida come come ventunesima del calendario della F1. Pesa oggi in casa Ferrari l’eliminazione di Carlosin Q2.DIGPF1Q3Q21 Lewis HAMILTON Mercedes1:27.712 3 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.234 3 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.241 3 4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.342 2 5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.510 4 6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.602 4 7 Lando NORRIS McLaren+0.632 48 Charles LECLERC Ferrari+0.747 4 9 Esteban OCON Alpine+0.862 310 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.904 3 11 Daniel ...

Il Mondiale F1 2021 vedrà culminare domani, domenica 5 dicembre, il fine settimana del GP dell'Arabia Saudita, con la gara che sarà valida come come ventunesima del calendario della F1. I risultati delle qualifiche del Gran Premio di Arabia Saudita 2021, valido per il ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di F1. Per la prima volta, le monoposto del Circus sfilano sul circuito di Jeddah.