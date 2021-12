Elisabetta Gregoraci e la magia del Natale | “Un momento irrinunciabile”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ilè arrivato anche in casa die la showgirl ha deciso di condividere su Instagram uno dei momenti clou delle feste: l’addobbo dell’albero. E naturalmente non poteva mancare il suo piccolo aiutante di Babbo, l’amatissimo figlio Nathan Falco al quale Eligreg è legatissima. Una bellaquella delle feste, che riempie le case e i cuori di gioia, avvicinandoci sempre più alle persone che più amiamo. La decorazione dell’albero, unspeciale Chefosse una persona di gran cuore e saldamente legata alle sue origini, non è un segreto. La showgirl in mille occasioni ha parlato della sua famiglia con la quale, nonostante una carriera costellata di grandi successi, ha mantenuto saldi i rapporti. ...

Advertising

darveyfeels_ : RT @secrethidinspot: matilde brandi che imita elisabetta gregoraci - secrethidinspot : matilde brandi che imita elisabetta gregoraci - AmiciSpecialiu1 : RT @pazzeska6: elisabetta gregoraci è rientrata in casa? #gfvip - lucia04030043 : Elisabetta Gregoraci, il benvenuto più speciale che abbia mai dato #eligreg - GretaSmara : Elisabetta Gregoraci manchi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

L'ex gieffina si prepara alle festività e lo ha mostrato in uno scatto fotografico molto affettuoso.è una nota modella conduttrice televisiva e showgirl, celebre anche per la? L'articolo, il benvenuto più speciale che abbia mai dato: ha condiviso tutto con ...Quel tocco di kitsch che se non ci si concede a Natale non sapremmo quando! Related Story Il cappotto plaid die Nathan sorridono all'obiettivo mentre danno ...Che Elisabetta Gregoraci fosse una persona di gran cuore e saldamente legata alle sue origini, non è un segreto. La showgirl in mille occasioni ha parlato della sua famiglia con la quale ...Tornata recentemente sul panorama della scena televisiva italiana, dopo la sua partecipazione a Grande Fratello Vip, la showgirl Elisabetta Gregoraci da sempre appassionata di acconciature sciolte, ha ...