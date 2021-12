Elena Santarelli e Bernardo Corradi insieme a Verissimo | l’ingrediente segreto della loro storia d’amore

(Di sabato 4 dicembre 2021)rilasciano laprima intervista di coppia nel salotto di. Ospiti di Silvia Toffanin, la showgirl e l’ex calciatore ripercorrono lae gli ingredienti essenziali per rinnovarla, anno dopo anno, con sempre più trasporto ed intensità. E, a tal proposito, rivelano uno dei segreti alla base delrapporto, che dura dal 2006, anno in cui si fidanzarono.Corrado: prima intervista di coppia in tvtorna nel salotto diper un’intensa intervista, questa volta in compagnia del marito ...

Advertising

DonnaGlamour : Elena Santarelli e Bernardo Corradi, dal primo incontro alla malattia del figlio Giacomo - Silverlining221 : Che bella coppia che sono Elena Santarelli e Bernardo Corradi, che belle che sono anche queste interviste con coppi… - Asia90847274 : Elena Santarelli è un vero esempio e una donna tanto tanto forte #verissimo - NFede84 : Che belli Elena Santarelli e Bernardo Corradi! E non solo fisicamente! #verissimo - nickginetti : Elena Santarelli patrimonio dell'umanità #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Santarelli

A Verissimo, Silvia Toffanin ricostruisce il grande amore die Bernardo Corradi, dal primo incontro alla formazione della sua famiglia. Un amore nato quando non c'erano ancora i social: parliamo della relazione die Bernardo ...Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo . Tra gli ospiti di oggi anche Bernardo Corradi , che sarà in studio con la moglie. Bernardo Corradi: chi è, età, carriera Bernardo Corradi è nato a Siena il 30 marzo del 1976 , sotto il segno dell'Ariete. E' un ex calciatore e, attualmente, opinionista sportivo per ...Nonostante il desiderio di una grande famiglia, dopo il dolore vissuto per la malattia del primogenito Giacomo oggi la showgirl non se la sentirebbe ...Elena Santarelli scoppia a piangere a Verissimo: "Sono stata molto attaccata” Silvia Toffanin a Verissimo ha appena finita di intervistare Elena ...