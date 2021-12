Calcio | Serie A | Milan batte 2-0 la Salernitana e balza momentaneamente in vetta**

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 dicembre 2021)o, 4 dic. (Adnkronos) - Dopo il 3-0 di Marassi col Genoa il2-0 laa San Siro prendendosila vetta della classifica. Gara subito in discesa per i rossoneri che nell'anticipo della 16esima giornata passano in vantaggio al 5' con Kessié, al 18' il raddoppio di Saelemaekers. La classifica vede i rossoneri salire a 38 punti, due in più del Napoli impegnato stasera al Maradona contro l'Atalanta, a 34 l'Inter che alle 18 sarà ospite della Roma. Sedicesimo ko in campionato per laultima con 8 punti. Al 5' accelerazione di Leao che va sul fondo e mette al centro un rasoterra che trova Kessié pronto a incrociare sul palo lontano per l'1-0. Insiste il, Bakayoko pesca Brahim Diaz sul secondo palo, la conclusione in ...