A1 Panoramica: chiuso per una settimana, nel periodo notturno, dal 6 al 12 dicembre il tratto Rioveggio – Aglio (Di sabato 4 dicembre 2021) Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e verifiche tecniche delle opere d'arte, in orario notturno, dalle 20:00 alle 7:00 di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8, venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 dicembre, saranno adottati provvedimenti di chiusura L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 4 dicembre 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e verifiche tecniche delle opere d'arte, in orario, dalle 20:00 alle 7:00 di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8, venerdì 10, sabato 11 e domenica 12, saranno adottati provvedimenti di chiusura L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : A1 Panoramica: chiuso per una settimana, nel periodo notturno, dal 6 al 12 dicembre il tratto Rioveggio – Aglio - muoversintoscan : ?? In #A1 Panoramica dalle #20 di oggi #1dicembre alle 18 di domani #2dicembre: Chiusi gli svincoli di Roncobilacci… - muoversintoscan : ?? In #A1 Panoramica, per attività di ispezione e verifiche tecniche opere d'arte, dalle #20 di oggi #1dicembre all… - muoversintoscan : ?? Sulla #A1 Direttissima, per lavori di manutenzione gallerie, in orario notturno 21-6 di lunedì #29novembre, sarà… -