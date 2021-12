X Factor 2021 | sarà una finale esplosiva | Maneskin superospiti al fianco dei Coldplay

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Xsi prepara al suo granche andrà in onda giovedì 9 dicembrein esclusiva su Sky.un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e di questo talent in particolare che finalmente vedranno concludersi questa 15esima edizione con il nome del vincitore della gara. Laanche l’occasione di godere di uno spettacolo unico che si impreziosirà con la presenza di due ospiti musicali unici ed amatissimi. Ai già annunciatisi aggiungono infatti i, per quello cheun grande ritorno sul palco della trasmissione che li ha lanciati al nel panorama musicale italiano. I quattro giudici Mika, Emma Marrone, Hell Raton e Manuel Agnelli, proprio lui che li aveva ...

Ieri sera si è svolta la semifinale di X, andata in onda su Sky Uno, una puntata di fuoco che ha determinato i finalisti di questa edizione. In particolare, lo show si è concluso con l'......fine delsegna il debutto del sesto album in studio per Marco Mengoni, "Materia (Terra), disponibile dal 3 dicembre. Il cantautore di Ronciglione ha mosso i primi passi nel talent show "X"...Manuel Agnelli e Emma hanno discusso per l'eliminazione durante la semifinale di X Factor di ieri sera, ecco cosa si sono detti.