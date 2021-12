Uomini e Donne anticipazioni 3 dicembre | novità per Armando Incarnato

Leggi su piusanipiubelli

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Cosa succederà oggi nella puntata diin onda dalle 14.45 su Canale 5? Scopriamo insieme ledell’ultima puntata della settimana, in cui Andrea Nicole vivrà le ultime esterne con i suoi corteggiatori mentreincontrerà nuove dame scese apposta per lui. Oggi, venerdì 3, andrà in onda una nuova puntata di, il dating show di Maria De Filippi che da oltre 20 anni è amatissimo dal pubblico. L’appuntamento odierno è l’ultimo della settimana, visto che il programma non va in onda nel weekend, ma non per questo mancheranno le emozioni e i colpi di scena. Al centro dell’attenzione ci sarà Andrea Nicole, tronista trans sempre più vicina alla scelta. Leci hanno ...