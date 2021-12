Ultime Notizie Roma del 03-12-2021 ore 10:10 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio i dati di covid delle Ultime 24 ore si registrano 16806 nuovi casi con 679000 tamponi 72 morti indice di positività al 2,5% L’Italia torna sopra 200.000 positivi prima volta da giugno sono in aumento anche le terapie Intensive e i ricoveri la mappa parla di un rosso quasi in tutta Europa la previsione entro tre mesi parla di oltre metà dei casi omicron finora accertati 352 casi della nuova variante in 27 paesi 70 in tredici stati europei nella mappa aggiornata in ballo solo Alcune regioni in Italia e Spagna mi sentire meglio se fossi in una situazione come quella dell’Italia l’ha detto Anche la Merkel a Berlino dopo la conferenza stato-regioni sul covid A proposito dell’incidenza Bakela situazione della pandemia covid in Germania è molto seria e anche se ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio i dati di covid delle24 ore si registrano 16806 nuovi casi con 679000 tamponi 72 morti indice di positività al 2,5% L’Italia torna sopra 200.000 positivi prima volta da giugno sono in aumento anche le terapie Intensive e i ricoveri la mappa parla di un rosso quasi in tutta Europa la previsione entro tre mesi parla di oltre metà dei casi omicron finora accertati 352 casi della nuova variante in 27 paesi 70 in tredici stati europei nella mappa aggiornata in ballo solo Alcune regioni in Italia e Spagna mi sentire meglio se fossi in una situazione come quella dell’Italia l’ha detto Anche la Merkel a Berlino dopo la conferenza stato-regioni sul covid A proposito dell’incidenza Bakela situazione della pandemia covid in Germania è molto seria e anche se ...

