Tragedia sfiorata per Kortney Hause | il difensore sfonda la recinzione di una scuola materna

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Grande paura per, calciatore dell’Aston Villa. Ilè stato vittima di un incidente, prima della partita di Premier League contro il Manchester City. L’inglese si stava dirigendo al Villa Park per la partita di Premier League contro il Manchester City, quando la sua Lamborghini Urus V8 è finita fuori strada. Il calciatore hato ladi una, fortunatamente i bambini non erano ancora usciti dalla struttura e non si sono registrati feriti.ha perso il controllo dell’auto a causa dell’asfalto bagnato. La sua Lamborghini da 210 mila euro hato lae si è distrutta. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

EkaterinaVA8 : RT @TrentinoRussia: SFIORATA TRAGEDIA NEI CIELI A CAUSA DI UN AEREO SPIA USA - IlGattodiPutin : RT @TrentinoRussia: SFIORATA TRAGEDIA NEI CIELI A CAUSA DI UN AEREO SPIA USA - TrentinoRussia : SFIORATA TRAGEDIA NEI CIELI A CAUSA DI UN AEREO SPIA USA - Lazio_TV : Denunciato un uomo dai Carabinieri, sequestrati 4 fucili. - positanonews : Frana a Capri, sfiorata la tragedia: “Ho rischiato di morire come mia nonna nel ’74” tra le #news… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sfiorata

Ieri si èla, fortunatamente non c'è stata nessuna vittima ma le due amministrazioni - anche se la strada è di competenza della Provincia - si sono attivate mediante un'impresa ...l'ennesimasul lavoro. Un operaio, impegnato a lavorare in piazza Municipio, proprio al centro di Napoli, è precipitato nella tromba dell'ascensore di un edificio in costruzione. Ad ...Sfiorata l’ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio, impegnato a lavorare in piazza Municipio, proprio al centro di Napoli, è precipitato nella tromba dell’ascensore di un edificio in costruzione. Ad ...NAPOLI – Sfiorata l’ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio, impegnato a lavorare in piazza Municipio, proprio al centro di Napoli, è precipitato nella tromba dell’ascensore di un edificio in costruz ...