Nelle scorse ore, Gemma Galgani, protagonista indiscussa delle ultime stagione di 'Uomini e Donne', ha comunicato, ai propri followers, su Instagram, di essere guarita dal Covid-19. Ecco il messaggio: View this post on Instagram A post shared by Gemma Galgani (@Gemma.Galgani) Sono guarita dal Covid! Solo pronunciarne il nome ci insinua , ansia, incertezza ed un forte malessere che si evolve in modi diversi, caso per caso. Una prova dura, che bisogna fronteggiare da soli, per ovvi motivi. Io cerco di vederla anche come un'occasione che mi ha dato l'opportunità per apprezzare ancora una volta il calore e l'affetto delle persone che mi vogliono bene e che mi ...

