Covid: oltre 3 milioni di casi in Sudafrica (Di sabato 4 dicembre 2021) I contagi da Covid - 19 in Sudafrica hanno superato il record dei tre milioni mentre una nuova ondata guidata dalla variante Omicron dilaga in varie zone del Paese. Il governo ha segnalato oggi 16.055 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) I contagi da- 19 inhanno superato il record dei trementre una nuova ondata guidata dalla variante Omicron dilaga in varie zone del Paese. Il governo ha segnalato oggi 16.055 ...

Advertising

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA Covid, oltre 100 morti. Vaccini, ora tocca ai bimbi ?? - TgLa7 : #Pandemia 2milioni di famiglie in povertà assoluta in 2020 (+104,8% sul 2010) e oltre il 40% degli italiani si sent… - Adnkronos : Covid in #Germania, il bollettino di oggi. #ultimora - SkyPelican : RT @OrtigiaP: OLTRE OGNI IMMAGINAZIONE.... e qualcuno ancora pensa che non ci siano analogie con il 1938 e oltre? Campi di contenimento cov… - Matteo17899379 : RT @OrtigiaP: OLTRE OGNI IMMAGINAZIONE.... e qualcuno ancora pensa che non ci siano analogie con il 1938 e oltre? Campi di contenimento cov… -