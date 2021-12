Covid in Lombardia, il bollettino di venerdì 3 dicembre 2.809 positivi e 15 vittime (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 2.809 a fronte di 124.960 tamponi effettuati i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 2,2% (ieri 1,7%). In terapia intensiva sono ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 2.809 a fronte di 124.960 tamponi effettuati i nuovial coronavirus innelle ultime 24 ore, con un tasso dità del 2,2% (ieri 1,7%). In terapia intensiva sono ...

