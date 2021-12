Come sarà verde la nostra Valley (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sul passaggio all’idrogeno il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha spiegato che le strade possibili sono due: blu o verde. Se vogliamo partire subito, dovremmo puntare sull’idrogeno blu prodotto dal metano, con lo stoccaggio sottoterra dell’anidride carbonica di scarto. Se invece vogliamo l’idrogeno verde, prodotto dall’acqua tramite l’elettrolisi a zero emissioni, ci servono 70 nuovi gigawatt di rinnovabili. Che, a oggi, l’Italia non ha. La transizione, in questo secondo caso, richiederà quindi più tempo. «Deciderà il Parlamento», ha detto Cingolani. Intanto, sul nuovo “oro verde” il governo Draghi ha puntato 3,19 miliardi dei 59,33 previsti per la transizione ecologica nel Recovery Plan. La cifra, in termini assoluti, è maggiore di quelle previste nei Pnrr di Parigi e Berlino. Ma la Germania, con il 24 per ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sul passaggio all’idrogeno il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha spiegato che le strade possibili sono due: blu o. Se vogliamo partire subito, dovremmo puntare sull’idrogeno blu prodotto dal metano, con lo stoccaggio sottoterra dell’anidride carbonica di scarto. Se invece vogliamo l’idrogeno, prodotto dall’acqua tramite l’elettrolisi a zero emissioni, ci servono 70 nuovi gigawatt di rinnovabili. Che, a oggi, l’Italia non ha. La transizione, in questo secondo caso, richiederà quindi più tempo. «Deciderà il Parlamento», ha detto Cingolani. Intanto, sul nuovo “oro” il governo Draghi ha puntato 3,19 miliardi dei 59,33 previsti per la transizione ecologica nel Recovery Plan. La cifra, in termini assoluti, è maggiore di quelle previste nei Pnrr di Parigi e Berlino. Ma la Germania, con il 24 per ...

