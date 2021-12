Mortaruolo | “Rifinanziati i fondi Poc | splendida notizia per i Comuni del Sannio”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Via libera da parte della Regione Campania al rifinanziamento deiPOC per i percorsi turistici culturali deinon capoluogo”. Loca Erasmo, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Lavoro e Attività Produttive della Campania, autore, lo scorso 27 ottobre, di una interrogazione in seguito alla sospensione della procedura di Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla costituzione di un Programma regionale di “Percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale”. “Quello stop – spiega– come rivelato dall’assessore Casucci in risposta alla mia sollecitazione, si rese necessario a causa delle risorse insufficienti, allora stanziate ...