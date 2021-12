L’esercito etiope ha bloccato l’avanzata dei ribelli (Di giovedì 2 dicembre 2021) E ha recuperato la storica città di Lalibela, guadagnando terreno: ma la guerra nella regione del Tigrè rischia di essere ancora molto lunga Leggi su ilpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) E ha recuperato la storica città di Lalibela, guadagnando terreno: ma la guerra nella regione del Tigrè rischia di essere ancora molto lunga

