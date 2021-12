Advertising

Affaritaliani : La funivia che diventa un minibus su ruote ed elettrico - infoiteconomia : ConnX, la nuova funivia che si trasforma in un minibus - infoiteconomia : Mobilità sostenibile: Leitner lancia ConnX, la prima funivia che diventa minibus con le ruote - ittenaru : @ricciardi_pio @Saramanola1 Ho imparato recentemente e dolorosamente nessuno di noi sa cosa succeda istante dopo.Sa… - LombardiaAlpi : Mobilità / La funivia che diventa minibus -

Ultime Notizie dalla rete : funivia che

Unasi trasforma in un minibus elettrico. Il mezzo di trasportoarriva direttamente dal futuro è stato ideato e brevettato da una azienda italiana, Leitner (del gruppo Hti). Si chiama ...Si chiama ConnX ed è unaspeciale ideata e brevettata dall'azienda altoatesina Leitner del gruppo HTI,definisce in una nota stampa questo veicolo come 'il primo sistema in cui ladiventa un minibus con le ruote'. Questo video mostra come funziona il prototipo della cabina, una volta ...Milano, 2 dic. (askanews) - Una funivia che si trasforma in un minibus elettrico. Il mezzo di trasporto che arriva direttamente dal futuro è ...Sciare è un’attività che interessa milioni di appassionati. C’è chi sarebbe disposto a fare qualsiasi tipo di sacrificio pur di godere per qualche giorno ...